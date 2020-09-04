«Лига защиты врачей»: медики не доверяют выплатам за коронавирус

«В некоторых учреждениях и регионах выплаты были значительные. Но в основном это было в тех клиниках, которые были официально переведены на работу с коронавирусными больными. И то не для всех сотрудников, потому что даже в московских клиниках, той же Коммунарке, были недовольные.

Напомню, в ближайшее время должна состояться всероссийская акция протеста медработников, которая посвящена тому, что они не получали обещанные им выплаты за работу с коронавирусной инфекцией. То есть очень многие работали в тяжелых условиях, но эта работа не была должным образом оформлена. Наиболее сложные проблемы были у работников скорой помощи, врачей, которые приезжали на дом, которые консультировали сложные ситуации. Даже тем работникам, которые заболевали, заявлялось, что они заболели не в связи со служебными обязанностями. Это заявлялось даже родственникам врачей, умерших от коронавируса.

Это приняло настолько широкий размах, что потребовалось проведение всероссийской акции протеста. Сложно представить, как врачи будут выполнять эту сложную и рискованную работу, если будут знать, что раньше было много случаев обмана, невыплат», - сказал Гальперин.

По его мнению, правительство будет выплачивать деньги медикам, пока будет официально признавать наличие эпидемии коронавируса.

«Сколько будут продолжаться выплаты, будет зависеть от ситуации в стране. От того, как долго будет продолжаться эпидемия, как долго она будет формально признаваться. Прогнозировать это сложно», – заключил общественник.

Ранее Семён Гальперин рассказал в эфире НСН о проблемах, которые могут возникнуть во время второй волны пандемии коронавируса из-за недополученных стимулирующих и страховых выплат.

