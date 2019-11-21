Уволенный трансплантолог Каабак ответил Скворцовой на свою «неуникальность»
Вероника Скворцова заявила, что Михаил Каабак не единственный в России специалист, способный пересаживать почки младенцам. Сам трансплантолог в эфире НСН предложил министру перечислить их имена.
Операции уволенного из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врача-трансплантолога Михаила Каабака не уникальны. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова. По ее словам, в России имеется достаточное число специалистов, производящих подобную операцию. Также министр отметила, что Каабак не является безработным, поскольку он по-прежнему работает на полставки в Морозовской больнице и может оперировать детей. Скворцова добавила, что в ведомстве готовы провести встречу с Каабаком и обсудить сложившуюся ситуацию.
Михаил Каабак в эфире НСН рассказал, что бы хотел обсудить со Скворцовой. «Нас интересует судьба пациентов, которым нужно делать трансплантацию. Вопрос в том, где именно им ее делать. От пациентов приходит информация, сегодня было несколько встреч с руководителем детского департамента Минздрава Еленой Байбариной. Она их заверила, что они смогут оперироваться у меня и по моим технологиям. Осталось выяснить, где это делать. Именно по этому поводу мне предстоит встретиться с Вероникой Скворцовой, чтобы обсудить судьбы конкретных пациентов. Вопросы более глобальные мы решим потом в рабочем порядке. Я буквально сейчас пытаюсь через сайт Министерства записаться к ней на прием», - сказал он.
Хирург выразил удивление словами министра о том, что он не безработный. «Мои пациенты пытались меня найти сегодня в Морозовской больнице. Администрация больницы сообщила им, что я там не работаю», - пояснил собеседник НСН.
Он также хотел бы узнать, каких именно специалистов Скворцова имела в виду. «Я очень рад, что в России есть другие специалисты, которые делают такие операции. Мне, чтобы правильно информировать своих пациентов, нужно знать имена этих специалистов, количество выполненных операций и их результаты. Я бы хотел, чтобы Минздрав эти данные предоставил. Прежде всего пациентам, которые нуждаются в трансплантации. И мне как специалисту это интересно», - заключил Каабак.
Ранее трансплантолог на пресс-конференции НСН рассказал, кто в системе Минздрава, по его мнению, несет ответственность за сложившуюся ситуацию.
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