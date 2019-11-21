Уволенный трансплантолог Каабак ответил Скворцовой на свою «неуникальность»

Операции уволенного из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врача-трансплантолога Михаила Каабака не уникальны. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова. По ее словам, в России имеется достаточное число специалистов, производящих подобную операцию. Также министр отметила, что Каабак не является безработным, поскольку он по-прежнему работает на полставки в Морозовской больнице и может оперировать детей. Скворцова добавила, что в ведомстве готовы провести встречу с Каабаком и обсудить сложившуюся ситуацию.

Михаил Каабак в эфире НСН рассказал, что бы хотел обсудить со Скворцовой. «Нас интересует судьба пациентов, которым нужно делать трансплантацию. Вопрос в том, где именно им ее делать. От пациентов приходит информация, сегодня было несколько встреч с руководителем детского департамента Минздрава Еленой Байбариной. Она их заверила, что они смогут оперироваться у меня и по моим технологиям. Осталось выяснить, где это делать. Именно по этому поводу мне предстоит встретиться с Вероникой Скворцовой, чтобы обсудить судьбы конкретных пациентов. Вопросы более глобальные мы решим потом в рабочем порядке. Я буквально сейчас пытаюсь через сайт Министерства записаться к ней на прием», - сказал он.