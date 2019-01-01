Лига пациентов признала россиян беззащитными перед лжеврачами
Президент «Лиги пациентов» заявил НСН, что государство не выполняет свою функцию защиты граждан от лжемедиков.
Сотрудники МВД России раскрыли сеть клиник в регионах страны, где лжеврачи обманывали пациентов. Пострадали более 11 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, сетью руководил ранее судимый иностранец. Сотрудники подконтрольных преступной группе лжемедиков call-центров убежали граждан пройти обследование. После этого работники клиник без медицинского образования заявляли пожилым людям, что у них серьезные заболевания, требующие немедленного дорогостоящего лечения. Для оплаты лечения лжемедики настаивали на оформлении кредита на суммы до 500 тысяч рублей. В рамках уголовного дела о мошенничестве задержали 25 человек.
Чтобы граждане не становились жертвами мошенников, в стране необходимо ввести реестр врачей, иначе лжеврачей никак не отличить от настоящих специалистов, заявил НСН президент общероссийской общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский.
«Пациент не может отличить врача от не врача. Это функция государства, с которой оно, к сожалению, не справляется последнее время. Надо создавать реестр врачей, чтобы он пробивался, чтобы был единый. Чтобы наниматели видели, чтобы лицензирующие органы видели, кто у них работает, потому что все это абсолютное безобразие, хаос, бизнес на болезнях», — сказал собеседник НСН.
Эксперт посоветовал россиянам обращаться к прокурору или в следственный комитет, в случае обнаружения лжемедиков. Чтобы их избегать, Александр Саверский рекомендует обращаться только в проверенные клиники, федеральные учреждения и государственные поликлиники.
Ранее стало известно о новой схеме кражи денег через банкоматы. В терминале, не вставляя карту, преступник выбирает какую-либо операцию, но её не завершает. Следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он выполняет эти действия в течение полутора минут, то предыдущая операция автоматически завершается, и человек лишается своих денег.
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