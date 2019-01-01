Лига пациентов признала россиян беззащитными перед лжеврачами

«Пациент не может отличить врача от не врача. Это функция государства, с которой оно, к сожалению, не справляется последнее время. Надо создавать реестр врачей, чтобы он пробивался, чтобы был единый. Чтобы наниматели видели, чтобы лицензирующие органы видели, кто у них работает, потому что все это абсолютное безобразие, хаос, бизнес на болезнях», — сказал собеседник НСН.

Эксперт посоветовал россиянам обращаться к прокурору или в следственный комитет, в случае обнаружения лжемедиков. Чтобы их избегать, Александр Саверский рекомендует обращаться только в проверенные клиники, федеральные учреждения и государственные поликлиники.

Ранее стало известно о новой схеме кражи денег через банкоматы. В терминале, не вставляя карту, преступник выбирает какую-либо операцию, но её не завершает. Следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он выполняет эти действия в течение полутора минут, то предыдущая операция автоматически завершается, и человек лишается своих денег.

