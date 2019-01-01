Глава АРБ рассказал, как уберечься от кражи денег через банкоматы
Гарегин Тосунян в эфире НСН призвал россиян быть более внимательными при пользовании терминалами.
СМИ узнали о новой схеме мошенников по краже денег через терминалы «Сбербанка». Как пишет газета «Коммерсантъ», в терминале, не вставляя карту, преступник выбирает какую-либо операцию, но её не завершает. Следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он выполняет эти действия, то предыдущая операция автоматически завершается, и человек лишается своих денег. При этом схема срабатывает лишь в том случае, если потенциальная жертва мошенников успевает ввести пин-код в течение полутора минут В противном случае терминал прерывает операцию.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН призвал россиян быть более внимательными при пользовании банкоматами и несколько раз делать заброс перед тем, как вставлять свою карту.
«Это говорит о том, что люди недостаточно информированы, но в том числе и о нашей невнимательности, потому что если внимательно посмотреть и сделать сброс и начать операцию заново, то этот риск обнуляется. Конечно же, можно будет придумать какое-то противоядие, разработчики программ, естественно, это дело учтут и на всякий случай предвосхитят подобного рода мошенничество. Но это не означает, что мошенники не найдут каких-то других способов», — предупредил глава АРБ.
Отметим, что схема кражи денег через банкоматы путем незавершенных операций появилась ещё год назад, но за последние две недели число подобных случаев резко увеличилось.
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