Глава АРБ рассказал, как уберечься от кражи денег через банкоматы

СМИ узнали о новой схеме мошенников по краже денег через терминалы «Сбербанка». Как пишет газета «Коммерсантъ», в терминале, не вставляя карту, преступник выбирает какую-либо операцию, но её не завершает. Следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он выполняет эти действия, то предыдущая операция автоматически завершается, и человек лишается своих денег. При этом схема срабатывает лишь в том случае, если потенциальная жертва мошенников успевает ввести пин-код в течение полутора минут В противном случае терминал прерывает операцию.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН призвал россиян быть более внимательными при пользовании банкоматами и несколько раз делать заброс перед тем, как вставлять свою карту.