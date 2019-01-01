Лжемедики заработали 1 млрд рублей на ложных диагназах

Сотрудники МВД России раскрыли сеть клиник в регионах России, где лжеврачи обманывали пациентов. Пострадали более 11 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, руководил сетью ранее судимый иностранец. Сотрудники подконтрольных преступной группе лжемедиков call-центров убежали граждан пройти обследование. После этого работники клиник без медицинского образования заявляли пожилым людям, что у них серьезные заболевания, требующие немедленного дорогостоящего лечения. Для оплаты лечения лжемедики настаивали на оформлении кредита на суммы до 500 тыс. рублей, передает RT.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержаны 25 человек. Расследование продолжается, сообщает Ura.ru.

Ранее Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН призвал россиян быть более внимательными при пользовании банкоматами и несколько раз делать заброс перед тем, как вставлять свою карту.

