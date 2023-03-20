Лидер «Справедливой России» отказался строить планы на отпуск

Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов не будет планировать отпуск в этом году из-за «тревожной» ситуации в стране. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Он отметил, что сегодня на фронте воюют многие его соратники, поэтому для Миронова непозволительно отдыхать. Политик добавил, что он не строил планов на отдых и в прошлом году.

Миронов также рассказал, что в свободное время любит читать книги.

Ранее психолог Павел Жавнеров в разговоре с НСН рассказал, стоит ли решать рабочие вопросы во время отпуска.

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:Справедливая РоссияОтпускСергей Миронов

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