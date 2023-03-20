Лидер «Справедливой России» отказался строить планы на отпуск

Он отметил, что сегодня на фронте воюют многие его соратники, поэтому для Миронова непозволительно отдыхать. Политик добавил, что он не строил планов на отдых и в прошлом году.

Миронов также рассказал, что в свободное время любит читать книги.

Ранее психолог Павел Жавнеров в разговоре с НСН рассказал, стоит ли решать рабочие вопросы во время отпуска.

