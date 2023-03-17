Минобороны РФ: Мобилизованные отправились в первый отпуск

В ведомстве уточнили, что всем военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), предоставляется 14-дневный отпуск. Отмечается, что отпуск у солдат будет не реже одного раза в полгода.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица поддерживает членов семей участников СВО. По его словам, около 24 тысячам членов семей москвичей - участников специальной военной операции предоставлена поддержка со стороны города.

Градоначальник также отметил, что в действующем Едином центре поддержки участников спецоперации и их семей организована психологическая помощь, проводятся консультации юристов, оформляются льготы. Там же оказывается помощь в трудоустройстве, идёт запись на переобучение.

