Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заразился COVID-19
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
По его словам, он находится дома и чувствует себя «в принципе хорошо».
«Все запахи чувствую, немного голос осип, иногда подкашливаю. Температуры нет», - рассказал политик.
Ранее с коронавирусом был госпитализирован глава ЛДПР Владимир Жириновский. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин знает о болезни политика и желает ему скорейшего выздоровления.
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