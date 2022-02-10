Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заразился COVID-19

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.

В Кремле признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики

По его словам, он находится дома и чувствует себя «в принципе хорошо».

«Все запахи чувствую, немного голос осип, иногда подкашливаю. Температуры нет», - рассказал политик.

Ранее с коронавирусом был госпитализирован глава ЛДПР Владимир Жириновский. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин знает о болезни политика и желает ему скорейшего выздоровления.

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ФОТО: пресс-слежба партии "Новые люди"
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