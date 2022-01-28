В Кремле признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики
Абсолютно точной статистики по COVID нет, ясно, что число заболевших больше или «существенно больше», чем показывает официальная статистика. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Он пояснил, что официальная статистика по количеству инфицированных не отражает действительное положение дел, так как многие не тестируются, переносят болезнь без симптомов.
По словам Пескова, при принятии антикоронавирусных мер администрация Кремля и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв. Число зараженных и выздоровевших учитываются уже во вторую очередь.
За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России выявлено почти 100 тысяч новых инфицированных COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru