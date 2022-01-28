В Кремле признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики

Абсолютно точной статистики по COVID нет, ясно, что число заболевших больше или «существенно больше», чем показывает официальная статистика. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Он пояснил, что официальная статистика по количеству инфицированных не отражает действительное положение дел, так как многие не тестируются, переносят болезнь без симптомов.