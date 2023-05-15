Отказ от ежедневной статистики по COVID-19 объяснили стабильностью

Человечество не победило коронавирус, при этом его мутации удалось «запрограммировать», а статистика приблизилась к ОРВИ, сказал в эфире НСН Евгений Тимаков.

Переход на еженедельные публикации статистики о заболеваемости коронавирусом не связан с «исчезновением» вируса, заявил в интервью НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Правительство России ранее сообщило о переходе с ежедневного на еженедельный формат публикаций статистики о COVID-19. Начиная с 23 мая, эту информацию будут публиковать по вторникам.

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«Коронавирус никуда "на нет" не уходит, просто сейчас статистика заболеваемости более-менее стабильная. Соответственно, сейчас анализировать ситуацию можно раз в неделю. Летальность от коронавируса снизилась, он стал более заразным, но менее тяжело протекает и приблизился к статистике обычных форм ОРВИ. При этом статистка по ОРВИ дается именно раз в неделю», - сказал Тимаков.

По его словам, ситуация с коронавирусом летом будет зависеть от его мутаций, при этом прививки помогли «запрограммировать» эволюцию COVID-19.

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«В предыдущие годы летом был всегда подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому все будет зависеть от мутаций. Если новых мутаций не будет, ничего критичного мы сейчас не увидим. Человечество его не победило, просто вырабатывается иммунитет, а коронавирус адаптируется и мутирует. Вирус прошел по той эволюционной цепи, которую ему более-менее "запрограммировали" с помощью вакцинации, - большая заразность и меньшая патогенность, - то есть, по хорошему варианту. Мы можем повлиять только на лечение вируса, приобретение иммунитета и профилактику, но ни каким образом на все остальное», - заключил собеседник НСН.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил в конце апреля на пресс-конференции в НСН, что рост заболеваемости COVID-19 в мире находится сейчас «на уровне статистической погрешности».

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ФОТО: РИА Новости
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