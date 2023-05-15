Оперштаб с 23 мая прекратит ежедневно публиковать данные по COVID-19

Правительство России решило перевести публикацию данных по заболеваемости коронавирусом в еженедельный формат вместо ежедневного. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Уже с 23 мая данные по COVID-19 будут публиковать каждую неделю по вторникам. По данным оперштаба, за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом он снизился на 27,8%.

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В марте официальный портал о коронавирусе «Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет вакцинированных россиян. Отмечается, что в текущих условиях используемый для подсчета иммунитета подход потерял свою актуальность.

В конце апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась. На расширенном совещании коллегии Минздрава России он отметил, что этому способствовала в том числе вакцинация населения, прививки сделали более 73 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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