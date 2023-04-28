«Статистическая погрешность»: Онищенко о новом подвиде COVID-19

В мире прирост зарегистрированных случаев коронавируса за сутки составляет 0,01%, несмотря на появление нового подвида, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«В мире прирост зарегистрированных случаев за сутки составляет 0,01%, это ничего, статистическая погрешность. Появился новый подвариант коронавируса XB.1.16, он появился в Индии. Сообщалось, что в Индии увеличилась в 13 раз заболеваемость, но эти цифры вырваны из контекста. При этом за сутки в Индии число заболевших составило 7633, в стране живет один миллиард 400 миллионов человек. Это заболеваемость на уровне статистической погрешности», - рассказал он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «близка к тому», чтобы объявить об окончании пандемии коронавируса. Однако в России снова растет число случаев заболеваний COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. На сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано семь случаев заражения новым подвариантом коронавируса, который получил название «Арктур» (XB.1.16).

