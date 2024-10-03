Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с вирусом Марбург

Ситуация со вспышкой неизлечимого вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора, сообщает «Лента.ру».

«Супербактерии» и вирус Марбург: Ждать ли новой пандемии?

Ведомство направило на пункты пропуска через границу РФ экспертов.

Ранее в ВОЗ заявили об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург. На данный момент вакцины, одобренной организацией, не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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