Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с вирусом Марбург
3 октября 202404:34
Ситуация со вспышкой неизлечимого вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора, сообщает «Лента.ру».
Ведомство направило на пункты пропуска через границу РФ экспертов.
Ранее в ВОЗ заявили об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург. На данный момент вакцины, одобренной организацией, не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru