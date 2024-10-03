В ВОЗ заявили об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург
Миру угрожает новая эпидемия, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Речь идет о вирусе Марбург. Заявление прозвучало на фоне подтверждения в Руанде первых случаев заболевания. В организации заявили о более чем 27 случаях заболевания и девяти смертельных исходах. ВОЗ оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.
Кроме того, 2 октября федеральная полиция ФРГ на несколько часов закрыла пути на Центральном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с признаками болезни, вызванной вирусом Марбург.
На данный момент вакцины, одобренной ВОЗ, не существует. В начале заболевания клинический диагноз MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадки, боли в горле, сыпи, боли в животе, крови из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru