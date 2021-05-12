Отожгли. Эколог обвинил власти в лесных пожарах
Руководитель лесной программы "Гринпис" Алексей Ярошенко заявил в эфире НСН, что Россия охвачена огнем по вине властей.
Наиболее напряженная обстановка с возгораниями леса в Тюмени, Омске, Кургане и Новосибирске. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал эколог, руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко. Так он отреагировал на заявление ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца о том, что Сибирь и Урал тонут в дыму от лесных пожаров.
«Более 90% лесных пожаров происходит из-за пала сухой травы. Сама трава никогда не загорается, ее всегда поджигают люди. Во всех четырех регионах все началось с поджога государственными структурами. Сначала там начались так называемые «контролируемые профилактические выжигания». Это такой анахронизм, который тянется еще из советских времен. Он считается как будто противопожарным мероприятием. В такой еще не пожароопасный период начинают выжигать траву вокруг леса в надежде, что она сгорит до сильной жары, и дальше пожар через это место не пройдет. Многие регионы от этих «профилактических выжиганий» отказались, понимая, что это вредное мероприятие. Четыре региона, которые сейчас сильнее всего горят, – все они массово проводили эти выжигания в этом году», - отметил он.
По словам эколога, штрафы за нескошенную зелень – мощнейший стимул поджигать траву, поэтому в возникновении лесных пожаров государственные ведомства виноваты сами.
«Они дают как бы такой сигнал населению, что пора жечь. Сами работники лесных служб начинают массово поджигать травы. Понятно, они формально соблюдают какие-то меры безопасности. Люди видят, что лесники выходят и жгут травы. После этого уже никакие увещевания «давайте не жечь» не действуют. Дальше вступает в силу, к сожалению, наш пожарный, сельскохозяйственный и земельный, надзор, который жестоко штрафует за нескошенные травы. Сейчас штрафы те же, но их становится все больше. Люди, чтобы не платить, сжигают зелень заранее. Глупость распространяется, как пожар. Если люди видят, что все жгут, то дальше дети начинают жечь, сумасшедшие тоже. Картина из года в год повторяется по одним и тем же регионам», - уточнил он.
Всё дело в разобщенности ведомств, считает Ярошенко.
«За леса отвечают одни службы, за сельхозземли – другие. Координации толком нет. Большая часть пожаров приходит в леса с земель сельхозназначения. Там их никто не считает, толком никто не тушит, ни в какую отчетность они не попадают. Например, в Тюменской области режим ЧС введен с 11 мая, а реальный рост пожаров идет с 15 апреля. То есть почти на месяц задержали введение режима ЧС. А сейчас уже он ничего не даст. Пока дожди не пойдут, ситуация не изменится. Масштабы уже такие, что даже если все противопожарные силы страны собрать в Тюменской области, они уже не справятся с этими пожарами. Просто площади колоссальные», - заключил эколог.
Ранее сообщалось о введении особого противопожарного режима на территории Московской области с 1 мая.
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