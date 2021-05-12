Отожгли. Эколог обвинил власти в лесных пожарах

«Более 90% лесных пожаров происходит из-за пала сухой травы. Сама трава никогда не загорается, ее всегда поджигают люди. Во всех четырех регионах все началось с поджога государственными структурами. Сначала там начались так называемые «контролируемые профилактические выжигания». Это такой анахронизм, который тянется еще из советских времен. Он считается как будто противопожарным мероприятием. В такой еще не пожароопасный период начинают выжигать траву вокруг леса в надежде, что она сгорит до сильной жары, и дальше пожар через это место не пройдет. Многие регионы от этих «профилактических выжиганий» отказались, понимая, что это вредное мероприятие. Четыре региона, которые сейчас сильнее всего горят, – все они массово проводили эти выжигания в этом году», - отметил он.

По словам эколога, штрафы за нескошенную зелень – мощнейший стимул поджигать траву, поэтому в возникновении лесных пожаров государственные ведомства виноваты сами.

«Они дают как бы такой сигнал населению, что пора жечь. Сами работники лесных служб начинают массово поджигать травы. Понятно, они формально соблюдают какие-то меры безопасности. Люди видят, что лесники выходят и жгут травы. После этого уже никакие увещевания «давайте не жечь» не действуют. Дальше вступает в силу, к сожалению, наш пожарный, сельскохозяйственный и земельный, надзор, который жестоко штрафует за нескошенные травы. Сейчас штрафы те же, но их становится все больше. Люди, чтобы не платить, сжигают зелень заранее. Глупость распространяется, как пожар. Если люди видят, что все жгут, то дальше дети начинают жечь, сумасшедшие тоже. Картина из года в год повторяется по одним и тем же регионам», - уточнил он.

Всё дело в разобщенности ведомств, считает Ярошенко.