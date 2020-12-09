В «Гринписе» раскритиковали безальтернативный запрет жарить шашлыки на дачах

Руководитель противопожарной программы «Гринпис» в России в эфире НСН рассказал, почему новый запрет может вызвать у людей раздражение и желание обойти ограничения.

Россиянам запретят жарить шашлыки во дворах и даже на территории частных домов, также нельзя будет сжигать мусор, говорится в новых правилах противопожарной безопасности, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Сейчас разводить костры, а также сжигать мусор и траву запрещается только на землях общего пользования населенных пунктов.

В 2020 году площадь лесных пожаров в России снизилась на 1 млн га

Руководитель противопожарной программы «Гринпис» в России Григорий Куксин в эфире НСН рассказал, как относится к новому запрету.

«Конечно, есть проблема с несанкционированным и неосторожным сжиганием мусора на частных территориях. Практически у большинства частных домовладений мы наблюдаем весной сжигание листвы, сухой травы, мусора. Довольно часто это становится причиной пожаров. С другой стороны, часто людям не дают альтернативы, и такие запреты могут вызвать раздражение, недовольство людей и стремление нарушить запрет. Тут гораздо важнее усилить контроль над соблюдением действующих правил, а не вводить новые запреты», - отметил он.

Ранее МЧС разработало законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за лесные пожары. Ведомство предлагает установить минимальный штраф в размере 200−400 тысяч рублей. Кроме того, нарушителям будет грозить четыре года лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияПожарыГринпис
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