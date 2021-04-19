Ученый предупредил, что волны жары грозят России лесными пожарами
В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса, что приведет к опасным последствиям, сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
По его словам зимой температура повысится градусов на четыре-пять, а летом на два-три.
Так, в Московском регионе среднесуточная температура окажется выше нуля, а, например, в Сибири вместо 25 градусов ниже ноля будет минус 20. По словам эксперта, вечное лето в России не наступит, а в Арктике всегда будут зимой морские льды.
При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что грозят лесными пожарами. Как отметил Семенов, уже сейчас в Сибири их ареал заметно расширился на север. Кроме того, волны жары приведут к засухам, а частота и ареал их распространения также увеличатся.
Чтобы избежать негативных последствий, во всем мире необходимо ограничить выбросы парниковых газов.
Более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться, если глобальная температура вырастет на четыре градуса по Цельсию, заявили ученые Редингского университета в своем исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters.
Авторы поясняют, что необходимо удерживать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, тогда риск обрушения сокращается вдвое.
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