Лев Лещенко заступился за народное звание Пугачевой
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил НСН, что вклад Пугачевой в культуры страны позволяет ей высказываться по разным вопросам, но против России она не выступает.
Певица Алла Пугачева не отказывается от России и не заслуживает лишения звания народной артистки за выражение личного мнения по ряду вопросов, заявил НСН народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Ранее общественники начали сбор подписей за лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР за противоречивые высказывания в недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России по решению Минюста). Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил изданию «Подъем», что с точки зрения закона лишить наград, присвоенных в СССР, возможно, но необходим повод и решение суда. Он подержал сбор подписей и назвал Пугачёву, «забегая вперёд», бывшей гражданкой России. Лещенко дал жёсткую отповедь депутату.
«У нас тысячи проблем, которыми мы должны заниматься. Пусть депутаты занимаются культурой, а не пиарятся. Она не бывшая гражданка, у нее российский паспорт. В ее действиях нет ничего незаконного, а говорит она достаточно корректно. Давайте мы откажемся от наших реликвий вообще? Так нельзя, некрасиво такое предлагать. Гражданства ее никто не лишал, все ордена ей давал не Шолохов, а давало государство. Не он ее награждал», - заявил певец.
Лещенко считает, что Пугачева заслужила право высказывать своё мнение, но главное - то, что она не отказывается от России.
«Я считаю, что она ничего дурного не сказала. Ее вклад в культуры нашей страны настолько велик, что она сама может выбирать, что ей сказать по этому поводу. У нас тысячи людей работают и живут за границей. Ей благоприятствует климат Израиля, это касается здоровья. Десятки наших спортсменов играют в других странах… Пугачева не отказывается от своей страны, это самое главное. Сейчас огромное количество блогеров продвигают негативную информацию. Информация, которая доходит, она неверная! Я ничего не нашел противозаконного в ее интервью. У нее есть свое мнение, а мы в демократической стране живем. Она высказала свое личное мнение, она не высказывается против, не делает никаких движений в эту сторону. Я думаю, что Владимир Владимирович не поддержал бы эту идею (о лишении звания. - Прим. НСН). Почему Алла Борисовна не может что-то сказать? Она пела всю жизнь для народа, ее до сих пор слушают и смотрят. Ее интервью посмотрели более десяти миллионов человек», - отметил он.
После скандального интервью Пугачева выложила пост в соцсетях, который многие восприняли, как сожаление о сказанном. Певица написала: «Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».
Ранее стало известно, что Генпрокуратура рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на оправдание терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
