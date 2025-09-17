Ранее общественники начали сбор подписей за лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР за противоречивые высказывания в недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России по решению Минюста). Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил изданию «Подъем», что с точки зрения закона лишить наград, присвоенных в СССР, возможно, но необходим повод и решение суда. Он подержал сбор подписей и назвал Пугачёву, «забегая вперёд», бывшей гражданкой России. Лещенко дал жёсткую отповедь депутату.

«У нас тысячи проблем, которыми мы должны заниматься. Пусть депутаты занимаются культурой, а не пиарятся. Она не бывшая гражданка, у нее российский паспорт. В ее действиях нет ничего незаконного, а говорит она достаточно корректно. Давайте мы откажемся от наших реликвий вообще? Так нельзя, некрасиво такое предлагать. Гражданства ее никто не лишал, все ордена ей давал не Шолохов, а давало государство. Не он ее награждал», - заявил певец.

Лещенко считает, что Пугачева заслужила право высказывать своё мнение, но главное - то, что она не отказывается от России.

«Я считаю, что она ничего дурного не сказала. Ее вклад в культуры нашей страны настолько велик, что она сама может выбирать, что ей сказать по этому поводу. У нас тысячи людей работают и живут за границей. Ей благоприятствует климат Израиля, это касается здоровья. Десятки наших спортсменов играют в других странах… Пугачева не отказывается от своей страны, это самое главное. Сейчас огромное количество блогеров продвигают негативную информацию. Информация, которая доходит, она неверная! Я ничего не нашел противозаконного в ее интервью. У нее есть свое мнение, а мы в демократической стране живем. Она высказала свое личное мнение, она не высказывается против, не делает никаких движений в эту сторону. Я думаю, что Владимир Владимирович не поддержал бы эту идею (о лишении звания. - Прим. НСН). Почему Алла Борисовна не может что-то сказать? Она пела всю жизнь для народа, ее до сих пор слушают и смотрят. Ее интервью посмотрели более десяти миллионов человек», - отметил он.

После скандального интервью Пугачева выложила пост в соцсетях, который многие восприняли, как сожаление о сказанном. Певица написала: «Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на оправдание терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

