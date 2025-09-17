Андрееву и Шнайдер наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

На Олимпиаде-2024 в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами в парном женском турнире. Их медаль стала единственной для российских атлетов на соревнованиях, сообщает RT.

«В указе президента говорится, что теннисистки были награждены за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Ранее заслуженный деятель искусств РФ, кинодраматург, кинорежиссёр и актёр Александр Адабашьян был награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

