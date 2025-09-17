Юрист Хаминский рассказал о наказании для обманувшего Газманова мошенника
Геворк Саркисян, Обманувший певца Олега Газманова, может отправиться в колонию на 10 лет. Об этом сайту aif.ru заявил юрист Александр Хаминский.
Как рассказал юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин, в 2019 году они выдали Саркисяну заем, который он не вернул. Отмечается, что это были деньги, которые певец заработал на пенсию, сообщает RT.
Хаминский пояснил, что подобные инциденты «носят гражданско-правовой характер» и решаются в порядке искового производства. Если же будет зафиксировано, что заемщик изначально не планировал возврат денег, тогда его действия будут квалифицированы как мошенничество.
«Газманов не является единственным, обвиняемый успел набрать денег и у других потерпевших. Саркисяну вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит наказание лишение свободы до 10 лет», - заключил юрист.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что таксист в Стамбуле попытался обмануть его на 13 200 долларов.
