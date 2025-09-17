«Верховный суд — это последняя инстанция, если говорить о надзорной деятельности президиума Верховного суда. Прокуратура может инициировать рассмотрение какого-то дела, но последнее слово остается за судом. Если суд будет формировать судебную практику, непосредственно исходя из текста Конституции, то прокуратура будет вынуждена, как и прочие правоохранительные органы, вести себя подобающим образом. Пост председателя Верховного суда в этом плане ключевой. Кроме того, Верховный суд издает разъяснения по вопросам применения судебной практики. Одно хорошее постановление, которое бы защитило свободу слова, свободу ассоциаций, свободу прессы, помогло бы, по крайней мере, избежать заключения под стражу людей, желающих воспользоваться своими конституционными правами», - отметил Пашин.

Ранее Верховный суд признал экстремистским «Международное движение сатанизма», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

