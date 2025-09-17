Нового главу Верховного суда РФ призвали активно защищать права и свободы граждан
От нового председателя Верховного суда РФ ждут защиты прав и свобод граждан, заявил в беседе с НСН юрист Сергей Пашин.
Новому председателю Верховного суда можно будет активнее заняться защитой свободы слова и свободы прессы, заявил НСН юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
Ранее комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Президент РФ Владимир Путин теперь «в самые сжатые сроки» внесет в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова, сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
Пашин считает, что у Игоря Краснова на новом посту появится больше возможностей по защите прав и свобод граждан.
«Верховный суд — это последняя инстанция, если говорить о надзорной деятельности президиума Верховного суда. Прокуратура может инициировать рассмотрение какого-то дела, но последнее слово остается за судом. Если суд будет формировать судебную практику, непосредственно исходя из текста Конституции, то прокуратура будет вынуждена, как и прочие правоохранительные органы, вести себя подобающим образом. Пост председателя Верховного суда в этом плане ключевой. Кроме того, Верховный суд издает разъяснения по вопросам применения судебной практики. Одно хорошее постановление, которое бы защитило свободу слова, свободу ассоциаций, свободу прессы, помогло бы, по крайней мере, избежать заключения под стражу людей, желающих воспользоваться своими конституционными правами», - отметил Пашин.
Ранее Верховный суд признал экстремистским «Международное движение сатанизма», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
