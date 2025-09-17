США запретили «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию

О снятии рестрикций с авиаперевозчика на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил представитель американского лидера Джон Коул, сообщает RT.

В ведомстве указали, что кроме России «Белавиа» запрещено летать в Кубу, Иран, Сирию и КНДР. Отмечается, что такие полёты «могут быть разрешены по лицензии или в рамках исключений».

Также американская сторона сохранила запрет на перевозку грузов, находящихся в списке экспортных ограничений США.

«Разрешаются полёты между Белоруссией и большинством других пунктов назначения... техобслуживание, ремонт, капремонт или восстановление воздушных судов», - заключили в ведомстве.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил «Радиоточке НСН», что открытие авиасообщения между США и Белоруссией — это первый шаг к потеплению отношений.

