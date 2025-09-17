Зеленский раскрыл ежегодные расходы Украины на боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой сообщил, что один год боевых действий обходится стране в 120 миллиардов долларов.

По его словам, половину этой суммы покрывает украинский бюджет, а оставшиеся средства Киев вынужден искать у международных партнеров.