Зеленский раскрыл ежегодные расходы Украины на боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой сообщил, что один год боевых действий обходится стране в 120 миллиардов долларов.

По его словам, половину этой суммы покрывает украинский бюджет, а оставшиеся средства Киев вынужден искать у международных партнеров.

Минобороны Украины: В 2026 году потребуется не менее $120 млрд

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отмечала, что в следующем году стране потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых власти смогут самостоятельно профинансировать не более половины.

Помимо этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев намерен добиваться от западных союзников закладывания дополнительных 60 миллиардов долларов на украинские нужды в их бюджетах на следующий год, передает «Радиоточка НСН».

