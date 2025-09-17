Зеленский раскрыл ежегодные расходы Украины на боевые действия
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой сообщил, что один год боевых действий обходится стране в 120 миллиардов долларов.
По его словам, половину этой суммы покрывает украинский бюджет, а оставшиеся средства Киев вынужден искать у международных партнеров.
Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отмечала, что в следующем году стране потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых власти смогут самостоятельно профинансировать не более половины.
Помимо этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев намерен добиваться от западных союзников закладывания дополнительных 60 миллиардов долларов на украинские нужды в их бюджетах на следующий год, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Колесник назвал базы с ядерным оружием в Польше «законной целью»
- СМИ: Козак подал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента
- Дизайнер Гуляев пообещал отдать костюм сбежавшему с «Интервидения» Ховарду
- Зеленский раскрыл ежегодные расходы Украины на боевые действия
- Лещенко поддержал идею включения своих песен в школьную программу
- Юрист Хаминский рассказал о наказании для обманувшего Газманова мошенника
- Андрееву и Шнайдер наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
- США запретили «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
- Юрий Антонов отказался «травить» Аллу Пугачеву
- Нового главу Верховного суда РФ призвали активно защищать права и свободы граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru