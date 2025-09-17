«Дело очень тонкое, я не знаю, что она там писала и говорила. Пусть обсуждают, насколько это нужно сегодня – лишать ее звания. Будем смотреть, какое примет решение наше государство», - отметил Антонов.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил изданию «Подъем», что с точки зрения закона лишить наград, присвоенных в СССР, возможно, но необходим повод и решение суда. Антонов добавил, что высказывания Пугачевой действительно смутили слушателей.

«Мне несколько человек звонили, рассказывали про последнее интервью Аллы Пугачевой…Народ не очень хорошо отнёсся к этому интервью, разозлился», - признал Антонов.

Напомним, что Пугачева назвала «приличным и порядочным человеком» главу самопровозглашенной республики Ичкерия, террориста Джохара Дудаева. Она также рассказала о дружбе с женой Дудаева. Антонов же призвал не обсуждать эти вопросы сейчас.

«Чеченская война была жестокая, что тут говорить… Но я бы не стал эти проблемы сейчас обсуждать. История все поставила на свои места», - сказал он.

При этом депутат Шолохов подчеркнул, что сбор подписей отражает позицию общества и может повлиять на мнение тех, кто остается в сомнениях по поводу звания Пугачевой. Антонов же высказался дипломатично.

«Дело очень тонкое… Но определяют человека не разговоры, а действия», - убежден народный артист России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее отреагировал в Telegram на высказывание певицы Аллы Пугачевой о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. По его словам, оценку Дудаеву прежде всего должны давать сами чеченцы. При этом стремление Дудаева к высоким постам, показное поведение и игнорирование реальных нужд чеченского народа привели к всплеску преступности и полному краху экономики.

