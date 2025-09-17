Юрий Антонов отказался «травить» Аллу Пугачеву
Народный артист РФ Юрий Антонов заявил НСН, что человека определяют не разговоры, а действия.
Только само государство может решать, лишать ли Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР, но это очень тонкое дело, заявил НСН народный артист РФ Юрий Антонов.
Ранее общественники начали сбор подписей за лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки. По их мнению, Пугачева в недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России по решению Минюста) «оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву», поэтому «утратила право на уважение и звание». Антонов заявил, что такие решения не должны приниматься с легкостью.
«Дело очень тонкое, я не знаю, что она там писала и говорила. Пусть обсуждают, насколько это нужно сегодня – лишать ее звания. Будем смотреть, какое примет решение наше государство», - отметил Антонов.
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил изданию «Подъем», что с точки зрения закона лишить наград, присвоенных в СССР, возможно, но необходим повод и решение суда. Антонов добавил, что высказывания Пугачевой действительно смутили слушателей.
«Мне несколько человек звонили, рассказывали про последнее интервью Аллы Пугачевой…Народ не очень хорошо отнёсся к этому интервью, разозлился», - признал Антонов.
Напомним, что Пугачева назвала «приличным и порядочным человеком» главу самопровозглашенной республики Ичкерия, террориста Джохара Дудаева. Она также рассказала о дружбе с женой Дудаева. Антонов же призвал не обсуждать эти вопросы сейчас.
«Чеченская война была жестокая, что тут говорить… Но я бы не стал эти проблемы сейчас обсуждать. История все поставила на свои места», - сказал он.
При этом депутат Шолохов подчеркнул, что сбор подписей отражает позицию общества и может повлиять на мнение тех, кто остается в сомнениях по поводу звания Пугачевой. Антонов же высказался дипломатично.
«Дело очень тонкое… Но определяют человека не разговоры, а действия», - убежден народный артист России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее отреагировал в Telegram на высказывание певицы Аллы Пугачевой о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. По его словам, оценку Дудаеву прежде всего должны давать сами чеченцы. При этом стремление Дудаева к высоким постам, показное поведение и игнорирование реальных нужд чеченского народа привели к всплеску преступности и полному краху экономики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США запретили «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
- Юрий Антонов отказался «травить» Аллу Пугачеву
- Нового главу Верховного суда РФ призвали активно защищать права и свободы граждан
- Лукашенко рассказал о поиске будущих президентов Белоруссии
- Лев Лещенко заступился за народное звание Пугачевой
- «Вершки и корешки»: В Госдуме поддержали модель возвратной миграции
- «Пылают огнем»: В какой город Японии лучше ехать на осеннее цветение кленов
- Туроператоры ожидают рекордного потока россиян в Японию
- В России Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Магадане
- Украина и Эпштейн: Какого шоу ждут от встречи Трампа и Стармера в Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru