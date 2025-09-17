Дизайнер Гуляев пообещал отдать костюм сбежавшему с «Интервидения» Ховарду

Стилист Игорь Гуляев в разговоре с НСН, заявил, что костюмом, сшитым для американского певца Брэндона Ховарда, хотел показать, что в России могут создать достойный, креативный продукт.

Создавший костюм для американского певца Брэндона Ховарда стилист Игорь Гуляев признался НСН, что расстроен отказом артиста приехать на «Интервидение» в Россию в этом году, но надеется на его приезд в следующем.

Ранее стало известно, что заявленный на участие в конкурсе «Интервидение» американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году приехать в Москву. Об этом он рассказал в своём видеообращении, сославшись на семейные обстоятельства. Вместо него США на конкурсе представит мировая звезда танцевальной музыки VASSY.

Гуляев рассказал, что знаком с Ховардом, поэтому сам передаст певцу его костюм.

«До последнего нам говорили, что все должно решиться, но что-то не срослось. Очень жаль. Мы подготовились. Я своей работой хотел показать, что русский бренд может создавать красоту, но, к сожалению, наверное, в следующий раз... Будем надеяться, что он еще приедет. Мы знакомы, поэтому я лично передам ему изделие, которое было сделано специально для него. Хотел показать миру, что мы сегодня создаем очень достойный, красивый, креативный продукт. Жалко, что мою работу не увидят в субботу. Конечно, хотелось бы. Ну, ничего страшного. В следующем году, может быть он приедет», - сказал Гуляев.

Ранее в РФ оправдали «кинувшего» «Интервидение» Брэндона Ховарда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
