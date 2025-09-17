Создавший костюм для американского певца Брэндона Ховарда стилист Игорь Гуляев признался НСН, что расстроен отказом артиста приехать на «Интервидение» в Россию в этом году, но надеется на его приезд в следующем.

Ранее стало известно, что заявленный на участие в конкурсе «Интервидение» американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году приехать в Москву. Об этом он рассказал в своём видеообращении, сославшись на семейные обстоятельства. Вместо него США на конкурсе представит мировая звезда танцевальной музыки VASSY.

Гуляев рассказал, что знаком с Ховардом, поэтому сам передаст певцу его костюм.