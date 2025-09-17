Лещенко поддержал идею включения своих песен в школьную программу

Советский и российский певец Лев Лещенко заявил, что положительно относится к возможному включению его песен в школьную программу. В интервью NEWS.ru артист отметил, что передача музыкальной традиции молодому поколению является важной задачей.

По словам Лещенко, ему приятно, что Филипп Киркоров упомянул его творчество в этом контексте. Он подчеркнул, что когда сам был школьником, его поколение воспитывалось на песнях старших артистов, прежде всего военных лет.

Милонов поддержал идею Киркорова о создании профсоюза артистов

Певец назвал особенно значимыми для сохранения народной памяти композиции «День Победы» и «За того парня». При этом он отметил, что эти песни стали частью национальной истории и культуры, отражая чувства людей, переживших войну.

Лещенко также выразил мнение, что в школьной программе должны быть представлены произведения Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ШколыМузыкаЛев Лещенко

Горячие новости

Все новости

партнеры