Лещенко поддержал идею включения своих песен в школьную программу

Советский и российский певец Лев Лещенко заявил, что положительно относится к возможному включению его песен в школьную программу. В интервью NEWS.ru артист отметил, что передача музыкальной традиции молодому поколению является важной задачей.

По словам Лещенко, ему приятно, что Филипп Киркоров упомянул его творчество в этом контексте. Он подчеркнул, что когда сам был школьником, его поколение воспитывалось на песнях старших артистов, прежде всего военных лет.