Лещенко поддержал идею включения своих песен в школьную программу
Советский и российский певец Лев Лещенко заявил, что положительно относится к возможному включению его песен в школьную программу. В интервью NEWS.ru артист отметил, что передача музыкальной традиции молодому поколению является важной задачей.
По словам Лещенко, ему приятно, что Филипп Киркоров упомянул его творчество в этом контексте. Он подчеркнул, что когда сам был школьником, его поколение воспитывалось на песнях старших артистов, прежде всего военных лет.
Певец назвал особенно значимыми для сохранения народной памяти композиции «День Победы» и «За того парня». При этом он отметил, что эти песни стали частью национальной истории и культуры, отражая чувства людей, переживших войну.
Лещенко также выразил мнение, что в школьной программе должны быть представлены произведения Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru