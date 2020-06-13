Лео Бокерия отметил значение поправки в Конституцию о доступности медицины на всей территории страны
По словам директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии, качество медицинской помощи больше всего беспокоит россиян. Об этом он заявил с интервью газете «Комсомольская правда».
Бокерия обратил внимание на желание руководства отрасли здравоохранения в регионах предоставлять высококвалифицированную помощь на местах, больше заботясь о получении средств ФОМСа, чем о здоровье пациентов.
По словам эксперта, новая поправка Конституции позволит получить медпомощь на всей территории России.
«Сейчас важно, что добавляется фраза «на всей территории Российской Федерации». То есть медпомощь нашему гражданину будет доступна на всей территории страны. Второй важный момент — что за это отвечает публичная власть. Если человек не поедет лечиться туда, куда ему нужно поехать лечиться — за это обязана отвечать именно публичная власть. Это снимает обязательства со стороны руководителей медслужбы — и возлагает именно на власть. Иванов, Петров, Сидоров во главе этой местной власти не помогает человеку — и он уже нарушает конституцию Российской Федерации. И наша задача — врачей и СМИ - чтобы, когда поправки будут приняты, именно этот аспект подробно обсуждался, доносился до людей. Чтобы они понимали, что они могут получить - согласно Конституции. Это серьезная поправка. Она многих людей обрадует», - сказал Лео Бокерия.
Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 1 июля.
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН выразил уверенность, что поправки в Конституцию будут приняты.
«Я не сомневаюсь, что голосование пройдет, как должно пройти. Что население поддержит изменение Конституции. Я думаю, что президент уже достаточно много сказал о переменах в Конституции и относительно порядка голосования. Поэтому если он и будет касаться этой темы, то не в специальных обращениях, а внутри отдельных комментариев или на совещаниях», - сказал он.
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