Песков заявил, что поправки к Конституции будут приняты, если россияне за них проголосуют

«Президент четко сказал: закон вступит в силу после того, как граждане поддержат эти поправки», — цитирует РИА ФАН Пескова.

Если же в ходе голосования за поправки к Конституции не проголосуют, они не вступят в силу, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что большинство россиян устраивает 1 июля для голосования по Конституции. Более половины россиян - 67% - намерены принять участие в референдуме. Это день в стране сделают выходным.



