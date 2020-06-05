Песков заявил, что поправки к Конституции будут приняты, если россияне за них проголосуют
Поправки к Конституции вступят в силу только в том случае, если за них проголосуют россияне. ОБ этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент четко сказал: закон вступит в силу после того, как граждане поддержат эти поправки», — цитирует РИА ФАН Пескова.
Если же в ходе голосования за поправки к Конституции не проголосуют, они не вступят в силу, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что большинство россиян устраивает 1 июля для голосования по Конституции. Более половины россиян - 67% - намерены принять участие в референдуме. Это день в стране сделают выходным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru