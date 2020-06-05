Песков заявил, что поправки к Конституции будут приняты, если россияне за них проголосуют

Поправки к Конституции вступят в силу только в том случае, если за них проголосуют россияне. ОБ этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в двух регионах

«Президент четко сказал: закон вступит в силу после того, как граждане поддержат эти поправки», — цитирует РИА ФАН Пескова.

Если же в ходе голосования за поправки к Конституции не проголосуют, они не вступят в силу, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что большинство россиян устраивает 1 июля для голосования по Конституции. Более половины россиян - 67% - намерены принять участие в референдуме. Это день в стране сделают выходным.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКонституция РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры