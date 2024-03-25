«Лекарств хватает»: Аналоги из Индии вытесняют европейские препараты
Препараты европейских фармкомпаний на российском рынке удалось заменить поставками качественных аналогов из дружественных стран, заявил НСН Сергей Шуляк.
Индийские фармацевтические компании производят лекарственные препараты высокого качества, их продукция сегодня является полным аналогом лекарств из европейских стран. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Как пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma, по итогу 2023 года Индия стала крупнейшим иностранным поставщиком лекарств на российский рынок, опередив Германию, которая ранее возглавляла рейтинг. По словам Шуляка, современные индийские препараты не уступают европейским.
«Индия наращивает поставки того, что уже поставляла в Россию. Индийские компании выпускают дженерики (аналоги оригинальных лекарств – прим. НСН). Такие лекарства легко заменить, поскольку в этом случае действующее вещество одинаковое. Вся мировая фармацевтика находится на высоком уровне. Да, периодически попадаются некачественные препараты. Но это относится не к какой-либо компании, стране, а к конкретному производству. Раньше существовали стереотипы. Например, что препараты, произведенные в России или странах бывшего социалистического лагеря – некачественные. Но сегодня это не соответствует действительности», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, несмотря на сложности импортозамещения, российские аптеки не остались с пустыми полками, поскольку большую часть препаратов удалось оперативно заменить.
«Импортозамещение – длительный процесс. Производителям предстоит многое, ожидать, что за 1,5-2 года на территории России наладят выпуск лекарственных препаратов, которые перестали поставлять западные компании, не стоит. Выпавшие объемы по каким-то препаратам взяли на себя российские и иностранные компании. Они быстро освоили нишу, поэтому мы не видим выпадения объемов по поставкам. По дженерикам (аналогам оригинальных лекарств – прим. НСН) проблем нет. По оригинальным препаратам есть выпадение объемов из-за проблем в производстве. Мы и до СВО наблюдали, как те или иные препараты вдруг исчезали из аптек. Но препараты замещаются. Там, где пациент не может обойтись без конкретных препаратов, врач должен подобрать аналог», - резюмировал он.
Ранее Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой, передает «Радиоточка НСН».
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