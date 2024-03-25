«Лекарств хватает»: Аналоги из Индии вытесняют европейские препараты

Как пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma, по итогу 2023 года Индия стала крупнейшим иностранным поставщиком лекарств на российский рынок, опередив Германию, которая ранее возглавляла рейтинг. По словам Шуляка, современные индийские препараты не уступают европейским.

«Индия наращивает поставки того, что уже поставляла в Россию. Индийские компании выпускают дженерики (аналоги оригинальных лекарств – прим. НСН). Такие лекарства легко заменить, поскольку в этом случае действующее вещество одинаковое. Вся мировая фармацевтика находится на высоком уровне. Да, периодически попадаются некачественные препараты. Но это относится не к какой-либо компании, стране, а к конкретному производству. Раньше существовали стереотипы. Например, что препараты, произведенные в России или странах бывшего социалистического лагеря – некачественные. Но сегодня это не соответствует действительности», - пояснил он.