В отрасли заявили о подорожании фармацевтических субстанций на 26%
В 2023 году в России резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Отмечается, что стоимость субстанций выросла до 116 долларов за килограмм, так как фармкомпании стали уделять больше внимания новым разработкам вместо устаревших лекарств.
Другая причина роста цена - ослабление рубля и необходимость закупать сырье через посредников из-за санкций.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. Так, за год количество торговых позиций упало на 11%. Примечательно, что наибольшее падение за год (24% — с 5,7 тысячи до 4,6 тысячи) продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей.
Уход с аптечного рынка дешевых лекарств объясняется изменением упаковки, замещением более дорогостоящими препаратами и нерентабельностью производства недорогих препаратов. Об этом заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru