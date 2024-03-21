В отрасли заявили о подорожании фармацевтических субстанций на 26%

В 2023 году в России резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Отмечается, что стоимость субстанций выросла до 116 долларов за килограмм, так как фармкомпании стали уделять больше внимания новым разработкам вместо устаревших лекарств.