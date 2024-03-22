«Дешевых больше нет»: Цены на лекарства в России выросли на 10% за год
Александр Саверский заявил НСН, что препаратов стоимостью до 100 рублей осталось всего 2%.
Цены на лекарства в России выросли на 10% за год, а дешевых препаратов осталось всего 2%, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.
«По ценам я бы хотел сказать, что в целом препараты подорожали в пределах 10% за год. Проблема в том, что исчезают дешевые препараты. У нас почти не осталось препаратов даже стоимостью сто рублей. Таких препаратов всего 2% осталось. Люди в результате тратят больше денег на тот же перечень, чем до этого. Конечно, дорожает сырьевая база, но этот вопрос надо контролировать», - отметил он.
Россияне жалуются на «неадекватные» замены ушедших лекарственных препаратов, заявил ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.
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