«Дешевых больше нет»: Цены на лекарства в России выросли на 10% за год

Цены на лекарства в России выросли на 10% за год, а дешевых препаратов осталось всего 2%, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.

«По ценам я бы хотел сказать, что в целом препараты подорожали в пределах 10% за год. Проблема в том, что исчезают дешевые препараты. У нас почти не осталось препаратов даже стоимостью сто рублей. Таких препаратов всего 2% осталось. Люди в результате тратят больше денег на тот же перечень, чем до этого. Конечно, дорожает сырьевая база, но этот вопрос надо контролировать», - отметил он.

Россияне жалуются на «неадекватные» замены ушедших лекарственных препаратов, заявил ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.

