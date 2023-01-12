Роспотребнадзор: вакцины от COVID-19 защитят даже при «кракене»

Она сослалась на зарубежных специалистов и отметила, что он легче передается от человека к человеку, однако не приводит к более тяжёлому течению заболевания, а вакцины по-прежнему защищают человека.

«Вакцины и противовирусные препараты по-прежнему защищают от тяжёлого течения заболевания», - заключила Пшеничная.

Ранее в России зафиксировали первый случай заражения «кракеном», новый штамм COVID-19 выявили у россиянина в Пензенской области, сообщают «Невские новости».