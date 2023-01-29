В России госпитализировали 495 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 495 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 29 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 495 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 989 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 6 941 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 21 938 421 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 40 человек. Всего умерли от заболевания 394 984 человека.
Всего за сутки выздоровело 3 612 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 339 316 человек.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года, сообщает ТАСС.
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Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
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