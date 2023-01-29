В России госпитализировали 495 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализирован 495 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

ВОЗ намерена определить новый статус COVID-19

«По состоянию на 29 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 495 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,9%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 989 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 6 941 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 21 938 421 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 40 человек. Всего умерли от заболевания 394 984 человека.

Всего за сутки выздоровело 3 612 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 339 316 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года, сообщает ТАСС.



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ФОТО: РИА Новости
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