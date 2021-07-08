Ввести лицензии на продажу пива предложили в России

В России предложили усложнить продажу пива и ввести на него специальные лицензии. С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он напомнил, что пиво — самый продаваемый в стране алкогольный напиток, а система лицензирования отсутствует как таковая.

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По мнению Хамзаева, лицензирования никак не отразится на конечной цене напитка, а сам напиток станет качественнее, передает Ura.ru.

На данный момент лицензии требуются только на продажу крепкого алкоголя, на пиво, медовуху и сидр эта практика не распространяется.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова предупредила, что пить пиво для утоления жажды в жаркую погоду может быть опасно для здоровья, передает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТорговляПиво
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