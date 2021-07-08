Ввести лицензии на продажу пива предложили в России

В России предложили усложнить продажу пива и ввести на него специальные лицензии. С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он напомнил, что пиво — самый продаваемый в стране алкогольный напиток, а система лицензирования отсутствует как таковая.