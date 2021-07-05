Федун поддержал идею вернуть пиво на российские стадионы

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на российских стадионах действует с 2005 года, в 2019 году Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии запрета во время проведения официальных футбольных соревнований. В январе прошлого года сообщалось о рассмотрении поправок, согласно которым пиво можно будет продавать на всех спортивных мероприятиях, если речь не идет о детско-юношеских соревнованиях. Рассмотрение проекта отложено до осени 2021 года.

