Федун поддержал идею вернуть пиво на российские стадионы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что считает пиво важной частью атмосферы футбольного праздника, сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, пиво на стадионе можно считать своеобразной традицией. Также речь в данном случае идет о прямых инвестициях, рекламе и сопутствующих продажах.

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Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на российских стадионах действует с 2005 года, в 2019 году Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии запрета во время проведения официальных футбольных соревнований. В январе прошлого года сообщалось о рассмотрении поправок, согласно которым пиво можно будет продавать на всех спортивных мероприятиях, если речь не идет о детско-юношеских соревнованиях. Рассмотрение проекта отложено до осени 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтадионПиво
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