Зюганов боится шутить над Жириновским, но подкалывает «Единую Россию»
Лидер КПРФ 1 апреля в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил роль юмора в жизни и политике.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что опасается каким-либо образом подшучивать над своим политическим оппонентом, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским - даже первого апреля.
«Его нет смысла разыгрывать, он по весне цветет. Жириновский тут недавно предложил руководителям США и Великобритании выть на Луну, чтобы избавиться от кризиса, и продемонстрировал в прямом эфире, как это делать. Болезни не комментируют, их лечить надо», - заметил главный коммунист.
При этом политик не стесняется подшучивать над «Единой Россией».
«На меня единороссы за такое обиделись: «В темном переулке два здоровяка встречают мужика, спрашивают : Ты будешь голосовать за «Единую Россию?» Он сразу понял: будут грабить». Мы и своих коллег по партии иной раз разыгрываем», - рассказал он.
По словам лидера КПРФ, без юмора в нашей жизни, в том числе, в политике, не обойтись.
«Нынешняя трагическая и печальная действительность, можно сказать - смех сквозь слезы. Иной раз юмор помогает доходчиво доносить мысль и в политических дебатах, в Госдуме, например. Как-то я выступал и сказал: «Президент издал указ – «Народ должен жить хорошо», правительство приняло постановление – «Народ должен жить», а единороссы в Думе приняли закон – «Народ должен». После этого депутаты задумались: он «должен», а ему уже отдавать нечего, половина страны – нищие», - рассказал политик.
Вдобавок Зюганов вспомнил, что ещё в студенческие годы был капитаном команды КВН физико-математического факультета (Орловского педагогического института, окончил с отличием в 1969 году - ред.). А сейчас лидер КПРФ регулярно издаёт сборники анекдотов, недавно у него вышел восьмой выпуск на злобу дня под названием «Здесь русский дух, здесь вирус чахнет».
«Моей супруге, например, вот такой понравился: «Третью неделю на жёстком карантине, наконец, разговорился с женой. Оказалась умным, симпатичным человеком». Юмор, это – прекрасная вещь!» - заключил Зюганов.
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