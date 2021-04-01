Зюганов боится шутить над Жириновским, но подкалывает «Единую Россию»

При этом политик не стесняется подшучивать над «Единой Россией».

«На меня единороссы за такое обиделись: «В темном переулке два здоровяка встречают мужика, спрашивают : Ты будешь голосовать за «Единую Россию?» Он сразу понял: будут грабить». Мы и своих коллег по партии иной раз разыгрываем», - рассказал он.

По словам лидера КПРФ, без юмора в нашей жизни, в том числе, в политике, не обойтись.

«Нынешняя трагическая и печальная действительность, можно сказать - смех сквозь слезы. Иной раз юмор помогает доходчиво доносить мысль и в политических дебатах, в Госдуме, например. Как-то я выступал и сказал: «Президент издал указ – «Народ должен жить хорошо», правительство приняло постановление – «Народ должен жить», а единороссы в Думе приняли закон – «Народ должен». После этого депутаты задумались: он «должен», а ему уже отдавать нечего, половина страны – нищие», - рассказал политик.