«Это шутка!» Сокуров не поверил в выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира
Режиссер прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» новость, которую выдали чеченские СМИ в ночь на 1 апреля.
Выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира нельзя рассматривать иначе, как первоапрельский розыгрыш, завил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» режиссёр и сценарист Александр Сокуров.
«Это 100% шутка, несомненно! Тут даже комментировать нечего, ха-ха! Серьёзно такого быть не может ни в каком случае. Учитывая все проклятья в адрес западного мира, произнесённые Рамзаном Кадыровым, он не должен принять эту премию, даже, если теоретически представить, что присуждение состоится. Я лично знаком с ним, но не знаю, нужны ли ему такого рода информационные поводы с упоминанием его имени», - отметил он.
О выдвижении главы Чечни на Нобелевскую премию мира сообщила ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на президента Международного Информационного Нобелевского Центра Вячеслава Тютюнника. Заявку подали представители Норвегии с формулировкой: «За выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае».
В прошлом году Рамзана Кадырова также номинировали на международную Премию мира, учрежденную неправительственным Институтом мира и развития (INSPAD). Сам глава Чечни заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом на Северном Кавказе.
Ранее на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Сокуров призвал переосмыслить статус звания героя России и пересмотреть решение о присвоении его Рамзану Кадырову.
«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — пояснил свою точку зрения режиссер.
Президент Владимир Путин на это ответил, что если кто-то из чеченцев встал на сторону России, защищает страну и готов отдать за нее жизнь, то он достоин звания. В свою очередь Рамзан Кадыров назвал слова Сокурова «неприкрыто националистическими».
Позднее Сокуров заметил, что обращался с этой репликой не к Кадырову, это был разговор с президентом. По словам режиссёра, националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, своей семье, народе и культуре.
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