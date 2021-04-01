«Это шутка!» Сокуров не поверил в выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира

О выдвижении главы Чечни на Нобелевскую премию мира сообщила ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на президента Международного Информационного Нобелевского Центра Вячеслава Тютюнника. Заявку подали представители Норвегии с формулировкой: «За выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае».

В прошлом году Рамзана Кадырова также номинировали на международную Премию мира, учрежденную неправительственным Институтом мира и развития (INSPAD). Сам глава Чечни заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом на Северном Кавказе.

Ранее на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Сокуров призвал переосмыслить статус звания героя России и пересмотреть решение о присвоении его Рамзану Кадырову.

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — пояснил свою точку зрения режиссер.