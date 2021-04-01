Российский генерал ответил на шутку Елизаветы II
Британским ВВС было бы не до шуток, знай они задачу российских летчиков. Об этом заявил экс-начальник Дальней авиации генерал Михаил Опарин, комментируя шуточное замечание королевы Великобритании Елизаветы II про преследование русских, передает РИА Новости.
«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один», — рассказал Опарин.
Накануне Елизавета II во время посещения мемориала погибшим летчикам Содружества наций пошутила про преследование русских воздушных судов. Королева поинтересовались у командира эскадрильи Мэттью Сандера, доводилось ли австралийцам перехватывать самолеты ВВС РФ. «Так точно, мадам, мы обожаем так веселиться», — пошутил офицер в ответ.
Британские ВВС регулярно поднимают свои истребители для того, чтобы сопровождать российские самолеты.
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