Российский генерал ответил на шутку Елизаветы II

Британским ВВС было бы не до шуток, знай они задачу российских летчиков. Об этом заявил экс-начальник Дальней авиации генерал Михаил Опарин, комментируя шуточное замечание королевы Великобритании Елизаветы II про преследование русских, передает РИА Новости.

«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один», — рассказал Опарин.