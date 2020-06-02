Лечить COVID-19 российские медики хотят ультрафиолетом

Учеными подбираются молекулы и газовые компоненты, способные оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких. Директор Физико-энергетического института выразил надежду на то, что новый подход поможет в лечении туберкулеза и онкологических заболеваний.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что иммуномодулирующие препараты способны снизить количество тяжёлых случаев коронавируса на 30%.

«Пока что помогут иммуномодуляторы, так как при хорошем иммунном статусе, заражений хоть и не убавится, но тяжёлых случаев будет на 30% меньше», - подчеркнул Александр Гинцбург.

