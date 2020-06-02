Лечить COVID-19 российские медики хотят ультрафиолетом

В России изобретен новый метод лечения коронавирусной инфекции. Его разработали специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского. Новый подход к лечению COVID-19 заключается в дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Как рассказал директор института Андрей Говердовский, метод носит название «светящийся газ». Специалист подчеркнул, что до сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека, а российские ученые придумали, как это можно сделать.

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Учеными подбираются молекулы и газовые компоненты, способные оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких. Директор Физико-энергетического института выразил надежду на то, что новый подход поможет в лечении туберкулеза и онкологических заболеваний.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что иммуномодулирующие препараты способны снизить количество тяжёлых случаев коронавируса на 30%.

«Пока что помогут иммуномодуляторы, так как при хорошем иммунном статусе, заражений хоть и не убавится, но тяжёлых случаев будет на 30% меньше», - подчеркнул Александр Гинцбург.

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ФОТО: pixabay.com
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