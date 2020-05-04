Эпидемиолог заявил о необходимости массовых прививок от коронавируса

«В первую очередь, повышенная эпидемиологическая опасность наблюдается в местах скопления людей и в организованных коллективах – школы, ВУЗы, армейские коллективы, тюрьмы и общежития. Чтобы это остановить, нам, как можно быстрее, нужна вакцина, а когда она будет, сразу нужно начинать массовое вакцинирование», - сообщил эпидемиолог.

Он также заявил, что иммуномодулирующие препараты способны снизить количество тяжёлых случаев коронавируса на 30%. «Пока что помогут иммуномодуляторы, так как при хорошем иммунном статусе, заражений хоть и не убавится, но тяжёлых случаев будет на 30% меньше», - подчеркнул Александр Гинцбург.

Ранее руководитель комитета по обеспечению безопасности для детей и подростков в объединении потребителей России, врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко в беседе с НСН напомнила о необходимости профилактики коронавируса на фоне отсутствия результатов клинических исследований об устойчивости вируса.

«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло – наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус. Сухая горчица – еще одно прекрасное народное средство, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей», - заявила врач-гигиенист.

