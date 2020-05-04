Эпидемиолог заявил о необходимости массовых прививок от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН об очагах распространения коронавируса и пользе иммуномодуляторов, а также заявил, что как только будет готова вакцина, необходимо сразу начинать массовое вакцинирование.
Внутри страны сформировались очаги массового заражения COVID-19, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. После того как вирус был завезен из-за границы, в России началось местное распространение заболевания, сообщает РИА Новости. По словам эксперта, значительно увеличивается распространение COVID-19 при большом скоплении людей или близких контактах с родственниками, а также в больницах, воинских учреждениях и домах престарелых.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН перечислил очаги распространения коронавирусной инфекции и добавил, что когда будет готова вакцина, необходимо сразу начина массовое вакцинирование.
«В первую очередь, повышенная эпидемиологическая опасность наблюдается в местах скопления людей и в организованных коллективах – школы, ВУЗы, армейские коллективы, тюрьмы и общежития. Чтобы это остановить, нам, как можно быстрее, нужна вакцина, а когда она будет, сразу нужно начинать массовое вакцинирование», - сообщил эпидемиолог.
Он также заявил, что иммуномодулирующие препараты способны снизить количество тяжёлых случаев коронавируса на 30%. «Пока что помогут иммуномодуляторы, так как при хорошем иммунном статусе, заражений хоть и не убавится, но тяжёлых случаев будет на 30% меньше», - подчеркнул Александр Гинцбург.
Ранее руководитель комитета по обеспечению безопасности для детей и подростков в объединении потребителей России, врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко в беседе с НСН напомнила о необходимости профилактики коронавируса на фоне отсутствия результатов клинических исследований об устойчивости вируса.
«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло – наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус. Сухая горчица – еще одно прекрасное народное средство, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей», - заявила врач-гигиенист.
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