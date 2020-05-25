Вирусолог перечислила опасные для больных COVID-19 препараты

Пациентам с коронавирусной инфекцией не стоит лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде. С таким заявлением выступила вирусолог Надежда Жолобак. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что препараты из группы нестероидных противовоспалительных («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к COVID-19. Она пояснила, что эти препараты создают благотворную среду для вируса, подчеркивает РЕН ТВ.

Что касается парацетамола, то и его Жолобак принимать не советует, поскольку его действие на коронавирусную инфекцию до конца не изучено, а «последствия могут быть непредсказуемыми», отмечают Известия.