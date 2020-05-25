Вирусолог перечислила опасные для больных COVID-19 препараты
Пациентам с коронавирусной инфекцией не стоит лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде. С таким заявлением выступила вирусолог Надежда Жолобак. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что препараты из группы нестероидных противовоспалительных («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к COVID-19. Она пояснила, что эти препараты создают благотворную среду для вируса, подчеркивает РЕН ТВ.
Что касается парацетамола, то и его Жолобак принимать не советует, поскольку его действие на коронавирусную инфекцию до конца не изучено, а «последствия могут быть непредсказуемыми», отмечают Известия.
К слову, на минувшей неделе стало известно, что в России прошли неофициальные испытания вакцины от коронавируса на людях. И они оказались успешными. В качестве добровольцев выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Об этом заявил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что побочных эффектов вакцины обнаружено не было, отмечает телеканал 360. При этом, Александр Гинцбург не назвал точное количество тех, кто ввел себе препарат, но подчеркнул, что в его испытаниях был задействован широкий круг сотрудников центра, пишет Ura.ru. Известно, что вакцина НИЦЭМ находится на завершающем этапе доклинических испытаний и проверяется на приматах. После этого начнутся тестирования на добровольцах, которые могут завершиться к осени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru