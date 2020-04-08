Лечение в Коммунарке проходят почти 400 человек

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в Москве ещё 48 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет «Свободная пресса».

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что при благоприятном течении, эпидемию можно одолеть раньше озвученных Вероникой Скворцовой сроков.