Лечение в Коммунарке проходят почти 400 человек

Почти 400 пациентов проходят лечение в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве.

За сутки там было выписано 28 человек, сообщил в Facebook главврач больницы Денис Проценко. Он уточнил, что COVID-19 подтвержден у 237 пациентов. Новых больных поступило 41.

В России выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусом

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в Москве ещё 48 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет «Свободная пресса».

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что при благоприятном течении, эпидемию можно одолеть раньше озвученных Вероникой Скворцовой сроков.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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