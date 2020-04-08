Лечение в Коммунарке проходят почти 400 человек
Почти 400 пациентов проходят лечение в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве.
За сутки там было выписано 28 человек, сообщил в Facebook главврач больницы Денис Проценко. Он уточнил, что COVID-19 подтвержден у 237 пациентов. Новых больных поступило 41.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в Москве ещё 48 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет «Свободная пресса».
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что при благоприятном течении, эпидемию можно одолеть раньше озвученных Вероникой Скворцовой сроков.
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