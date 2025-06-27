«Многим помогает!»: Мясников заступился за врачей, которые назначают гомеопатию

Врач Александр Мясников заявил НСН, что в будущем не будет лекарств, будут только стимуляторы нашего собственного иммунитета.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил НСН, что ученые мало знают про эффект плацебо, однако видят чудесные случаи излечения.

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Почти треть российских врачей регулярно назначают пациентам гомеопатические препараты - такие результаты показал опрос профессиональных сервисов «Актион Медицина» и «Врачи.рф», передает «Коммерсант». Ранее комиссия РАН по лженауке призвала Минздрав отозвать клинические рекомендации, куда включена гомеопатия, однако почти половина опрошенных медиков не согласились в этом вопросе с академиками. Мясников заступился за гомеопатию.

«Мое мнение по отношению к гомеопатии претерпело определенные изменения в течение жизни. Поначалу я, как и все врачи доказательной медицины, с яростью набрасывался на гомеопатию. Однако потом я стал думать, глубже исследовать этот вопрос, даже сыну поручил написать диссертацию на эту тему. И я понял, что мы ничего не знаем про эффект плацебо. Однако мы видим, что наш собственный иммунитет уничтожает онкологию. Мы знаем про чудесные случаи излечения. Это очень сложный вопрос», - сказал собеседник НСН.
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Мясников допустил, что в будущем люди вовсе не будут пить лекарства.

«Я считаю, что в будущем в принципе не будет лекарств, будут только стимуляторы нашего собственного иммунитета. Гомеопатические препараты нельзя вводить в клинические рекомендации, там должны оставаться только доказанные препараты. Можно разрешить врачам их выписывать, потому что вреда точно не будет. Я сам вижу, как многие людям гомеопатия помогает, как меняются анализы. Я теперь понимаю, почему в нескольких странах мира гомеопатия – часть официальной медицины. Я понимаю, почему в США и Великобритании есть факультеты гомеопатии и звание доктора гомеопатии», - заключил врач.

Ранее Госдума разрешила врачам назначать пациентам биологически активные добавки (БАД), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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