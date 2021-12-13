«В диалоге рождается истина»: Толстой прокомментировал снятие законопроекта о QR-кодах на транспорте

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте.

СМИ: Минтранс сообщил о проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

«В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Толстой отметил, что работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах продолжается, «вопросов по-прежнему много», пишет Газета.ру.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта закона о введении QR-кодов на транспорте, напоминает телеканал «360». Как отметил Володин, решение стало результатом диалога Думы и правительства «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КоронавирусQR-кодЗаконопроектПетр Толстой
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