«В диалоге рождается истина»: Толстой прокомментировал снятие законопроекта о QR-кодах на транспорте
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте.
«В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Вместе с тем Толстой отметил, что работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах продолжается, «вопросов по-прежнему много», пишет Газета.ру.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта закона о введении QR-кодов на транспорте, напоминает телеканал «360». Как отметил Володин, решение стало результатом диалога Думы и правительства «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».
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