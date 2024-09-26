«Лавочку прикрыли»: Россияне больше не смогут брать несколько льготных ипотек

«Сейчас у нас осталась только семейная ипотека, для айтишников частично и дальневосточная, прикрыли лавочку. Я понимаю, что об этом говорят только сейчас, после всех проверок. Безусловно, льготная ипотека, которая была введена весной 2020 года и должна была действовать только на время пандемии, за четыре года сильно повлияла на рынок. Она стала главным фактором того, что называется перегрев рынка, можно назвать это кратным ростом цен на первичную недвижимость. Цены за эти четыре года выросли более чем в два раза», - отметил он.

По словам Лопатина, предприимчивые россияне брали несколько студий по льготным условиям в инвестиционных целях, теперь взять пять семейных ипотек точно не получится.

«При этом параметры изначально предполагали, что один человек может взять несколько льготных ипотек. Это было очень выгодно для покупки студий в инвестиционных целях. Люди могли купить несколько таких квартир и хорошо зарабатывать. Это поддержка банков и застройщиков, но рынок от этого, конечно, пострадал. Сейчас все программы у нас стали адресными, взять пять семейных ипотек уже нельзя», - заключил собеседник НСН.

Юрист по недвижимости Денис Бутовичев ранее говорил, что ипотека стала практически недоступна для россиян, передает «Радиоточка НСН».

