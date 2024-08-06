«Рынок не умрет»: Ипотеке на «первичку» грозит двукратное сокращение
В июне все пытались заскочить в последний «ипотечный вагон», при этом доля льготной ипотеки останется на уровне 80%, сказал в эфире НСН Егор Лопатин.
Во втором полугодии 2024 года выдача ипотечных кредитов на «первичное жилье»» в России сократится в 1,5-2 раза по сравнению с первым полугодием. Такой прогноз дал в интервью НСН директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
Ранее стало известно, что в июле 2024 года банки выдали втрое меньше льготных жилищных кредитов, чем в июне. Эксперты объясняют это завершением действия госпрограммы на новостройки и ужесточением условий по семейной и IT-ипотеке.
«Это была ожидаемая и очевидная история. В июне все хотели запрыгнуть в последний вагон, взять по старым условиям и семейную ипотеку, и IT-ипотеку, и самое главное, что заканчивалась ипотека с господдержкой-2020. Если делать прогноз на второе полугодие 2024 года, количество ипотечных выдач на первичку по сравнению с первым полугодием упадет, как минимум, в 1,5 раза, а может и в 2 раза. Если сравнивать со вторым полугодием 2023 года, снижение будет более чем в 2 раза. Падение будет существенным, но нельзя говорить, что рынок умрет. Выдачи будут», - сказал Лопатин.
По его мнению, несмотря на нововведения, вариант покупки квартир через льготную ипотеку останется доминирующим.
«Ипотеки-2020 нет, но семейную и IT-ипотеку продлили, пусть и ужесточили условия. Во втором полугодии доля льготных программ в выдачах первички будет доминирующая, там будет больше 80% с учетом того, что ставки по рыночной ипотеке укатились за 20%», - заключил собеседник НСН.
Юрист по недвижимости Денис Бутовичев ранее говорил НСН, что ипотека стала практически недоступна для россиян. «Сбер» с 6 августа повысил минимальную ставку по рыночной ипотеке до 20%, а ВТБ – до 20,5%, отмечает «Радиоточка НСН».
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