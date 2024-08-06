«Рынок не умрет»: Ипотеке на «первичку» грозит двукратное сокращение

Во втором полугодии 2024 года выдача ипотечных кредитов на «первичное жилье»» в России сократится в 1,5-2 раза по сравнению с первым полугодием. Такой прогноз дал в интервью НСН директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Ранее стало известно, что в июле 2024 года банки выдали втрое меньше льготных жилищных кредитов, чем в июне. Эксперты объясняют это завершением действия госпрограммы на новостройки и ужесточением условий по семейной и IT-ипотеке.