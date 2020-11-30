Спецпредставитель президента РФ призвал заварить все мусоропроводы

Специальный представитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов призвал заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах, назвав их «рассадником крыс и тараканов».

Как рассказал спецпредставитель в интервью агентству «Интерфакс», такая мера необходима для реализации плана правительства по внедрению раздельного сбора отходов.

При этом Иванов отметил, что для того, чтобы избавиться от мусоропровода, понадобится «стопроцентное» согласие жильцов многоэтажки.

Спецпредставитель президента считает, что идею дома без мусоропровода необходимо внедрять постепенно. Иванов отметил, что инициатива уже прошла через Минстрой, и во всех новых многоквартирных домах мусоропроводов не будет.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК рассказала, что мусоропроводы — главное препятствие на пути мусорной реформы, и выразила надежду на отказ от них как со стороны собственников жилья, так и со стороны застройщиков.

