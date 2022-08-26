«Лакомый кусочек»: Эксперт по стилю объяснил популярность поддельных сумок

«Обнаружить, что это подделка можно было только отнеся ее на аукционную продажу б/у вещей. И там уже эксперт, который знает, в чем отличие качественных реплик от оригинала, смог бы дать экспертную оценку, что эта сумка имеет сомнительное происхождение», - рассказал он.

У покупателя же, как правило, не закрадываются сомнения в оригинальности вещи, если она приобретена в официальном магазине. Между тем подделки в России – частая история, так как в стране плохо работают законы, связанные с репликами.

«В Москве подделки много где можно купить, в том числе в соцсетях, пабликах. Есть даже магазины, которые работают вживую, они торгуют подделками, и никто их не закрывает. Сумки Birkin и Kelly очень дорогие, одни из самых дорогих в мире, на них стоит очередь, чтобы в нее записаться, нужно быть постоянным покупателем этого бренда. К тому же в России сейчас это невозможно [из-за санкций, согласно которым в Россию запрещено ввозить люксовые товары из Европы и США, стоящие в опте более $1 тыс. за единицу товара – ред. НСН]. Раньше существовал даже специальный бизнес, когда люди ездили за границу, покупали эти сумки и потом продавали их в России по двойной-тройной цене. То есть кроме того, что это очень дорого, еще и очень сложно купить», - констатировал Белов.

На фоне огромной стоимости люксовых сумок, сложностями с покупкой и юридической незащищенности их правообладателей, сбыт подделок всегда был и остается крайне прибыльным делом.

«Стоимость сумки Birkin и Kelly объясняется не затратами на их производство, а стоимостью самого бренда. Продажа подделки – очень выгодная вещь. Стоит взять кусок кожи, очень качественную фурнитуру и себестоимость сумки окажется значительно ниже стоимости в официальном магазине. Для тех, кто хочет сэкономить, был такой лакомый кусочек», - отметил эксперт по стилю.

Ранее аналитики рассказали НСН, что продажи одежды и обуви упали с февраля до 40-60%, рынок продолжают заполнять подделки, а отечественные производители снова попали в невыгодное положение.

