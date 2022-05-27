«Квота на матерей-героинь»: Останина анонсировала новый закон о поддержке многодетных семей
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН отметила, что КПРФ давно настаивает на возвращении звания для многодетных матерей.
России необходимо вернуться к опыту «прославления» многодетных матерей, оказывая таким семьям достойную финансовую поддержку, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Замглавы профильного комитета Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что в России предлагают восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин, а соответствующий законопроект уже разрабатывают депутаты фракции «Единая Россия». Ранее общественники предлагали присваивать его женщинам, у которых пять и более детей. В Госдуме считают, что присвоению звания должны сопутствовать и определенные привилегии.
«Речь идет не о том, чтобы ввести звание «Мать-героиня», речь идет о том, чтобы вернуться к замечательному опыту, когда мы прославляли многодетную мать, с нуля никто не начинает. Эти предложения от Геннадия Зюганова звучали ровно столько, сколько существует партия КПРФ. Ровно после того, как Ельцин упразднил своим указом звание «Мать-героиня», мы считали, что это несправедливо. Мы добились того, что у нас есть орден «Родительская слава», хорошее название, которое не умаляет и роль отца. Мы понимаем, что ребенок нуждается в полноценной семье. Понятна особая роль женщины в рождении детей, но мы видим, что сейчас все больше мы возвращаем отца, что называется, в семью, к воспитанию детей», - отметила Останина.
При этом председатель профильного комитета выразила обеспокоенность из-за «неких квот», которые правительство вводит для награждения многодетных семей.
«Закон еще никто не вносил, но предложение это поступило от партии КПРФ вместе с законом о господдержке многодетной семьи. В этом законе среди других предложений прописана необходимость возвращения звания «Мать-героиня». Но это должно сопровождаться и социальными выплатами. Сегодня орден «Родительская слава», к сожалению, имеет небольшое число награждённых, потому что правительство определило некую квоту – не менее двух семей от каждого региона, потому что этот орден сопровождается выплатой в 150 тысяч рублей», - добавила она.
Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшие 15 лет число пожилых граждан в стране увеличится на 7 миллионов. Вместе с тем, по ее словам, в России удалось остановить снижение темпов рождаемости.
«У нас возросло достаточно прилично, на 6,6%, количество рождения третьих и последующих детей», - уточнила Голикова.
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