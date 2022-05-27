«Квота на матерей-героинь»: Останина анонсировала новый закон о поддержке многодетных семей

При этом председатель профильного комитета выразила обеспокоенность из-за «неких квот», которые правительство вводит для награждения многодетных семей.

«Закон еще никто не вносил, но предложение это поступило от партии КПРФ вместе с законом о господдержке многодетной семьи. В этом законе среди других предложений прописана необходимость возвращения звания «Мать-героиня». Но это должно сопровождаться и социальными выплатами. Сегодня орден «Родительская слава», к сожалению, имеет небольшое число награждённых, потому что правительство определило некую квоту – не менее двух семей от каждого региона, потому что этот орден сопровождается выплатой в 150 тысяч рублей», - добавила она.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшие 15 лет число пожилых граждан в стране увеличится на 7 миллионов. Вместе с тем, по ее словам, в России удалось остановить снижение темпов рождаемости.

«У нас возросло достаточно прилично, на 6,6%, количество рождения третьих и последующих детей», - уточнила Голикова.

