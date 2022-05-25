В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дать семьям, получившим материнский капитал, право потратить средства на покупку автомобиля. Об этом сообщают «Известия».
Как отмечает парламентарий, семейный автомобиль — не роскошь, а реальная необходимость, однако не все россияне могут накопить на машину. Лантратова считает, что возможность тратить маткапитал на машину сделает российские семьи более мобильными, а также разнообразит их отдых.
Инициативу поддерживает глава Союза женщин России Екатерина Лахова. По мнению общественного деятеля, покупка машины на средства маткапитала будет востребована у многодетных семей. Одобряют идею Лантратовой во фракции «Справедливая Россия — За правду» и в Национальном автомобильном союзе.
Однако член фракции КПРФ Николай Арефьев раскритиковал инициативу: по мнению парламентария, семьи, которым разрешат тратить деньги на автомобили, будут оставаться без собственных квартир.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила выдавать часть материнского капитала наличными, семьям предлагается предоставлять до пяти процентов от размера выплаты, пишет «Свободная пресса».
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