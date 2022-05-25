В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Как отмечает парламентарий, семейный автомобиль — не роскошь, а реальная необходимость, однако не все россияне могут накопить на машину. Лантратова считает, что возможность тратить маткапитал на машину сделает российские семьи более мобильными, а также разнообразит их отдых.

Инициативу поддерживает глава Союза женщин России Екатерина Лахова. По мнению общественного деятеля, покупка машины на средства маткапитала будет востребована у многодетных семей. Одобряют идею Лантратовой во фракции «Справедливая Россия — За правду» и в Национальном автомобильном союзе.

Однако член фракции КПРФ Николай Арефьев раскритиковал инициативу: по мнению парламентария, семьи, которым разрешат тратить деньги на автомобили, будут оставаться без собственных квартир.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила выдавать часть материнского капитала наличными, семьям предлагается предоставлять до пяти процентов от размера выплаты, пишет «Свободная пресса».

