В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дать семьям, получившим материнский капитал, право потратить средства на покупку автомобиля. Об этом сообщают «Известия».

В России могут разрешить обналичивание до 5% маткапитала

Как отмечает парламентарий, семейный автомобиль — не роскошь, а реальная необходимость, однако не все россияне могут накопить на машину. Лантратова считает, что возможность тратить маткапитал на машину сделает российские семьи более мобильными, а также разнообразит их отдых.

Инициативу поддерживает глава Союза женщин России Екатерина Лахова. По мнению общественного деятеля, покупка машины на средства маткапитала будет востребована у многодетных семей. Одобряют идею Лантратовой во фракции «Справедливая Россия — За правду» и в Национальном автомобильном союзе.

Однако член фракции КПРФ Николай Арефьев раскритиковал инициативу: по мнению парламентария, семьи, которым разрешат тратить деньги на автомобили, будут оставаться без собственных квартир.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила выдавать часть материнского капитала наличными, семьям предлагается предоставлять до пяти процентов от размера выплаты, пишет «Свободная пресса».

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ТЕГИ:ГосдумаАвтомобилиМатеринский Капитал
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